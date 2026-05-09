Presidente interina da Venezuela viaja até Haia para defender Essequibo no TIJ
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, no poder desde a captura de Nicolás Maduro pelo exército norte-americano, anunciou hoje que se deslocará a Haia, nos Países Baixos, para defender Essequibo no Tribunal Internacional de Justiça [TIJ].
"Partirei nas próximas horas para defender a pátria perante o Tribunal Internacional de Justiça", no âmbito do litígio territorial com a Guiana sobre o Essequibo, região rica em petróleo reivindicada por Caracas, anunciou a presidente, que até agora só se deslocou a Granada e às Barbados.
As pessoas que se dirigem ao TIJ beneficiam de proteção jurídica especial.
Delcy Rodriguez fazia parte das pessoas sancionadas pela administração norte-americana, mas Washington levantou as sanções contra ela no início de abril.
O Essequibo, território com 160 mil quilómetros quadros rico em petróleo, é administrado pela Guiana há mais de um século, mas encontra-se no centro de uma disputa com a Venezuela, com os dois países em desacordo quanto ao traçado da sua fronteira comum.
O governo de Nicolás Maduro tinha reativado as reivindicações territoriais sobre o Essequibo a partir de 2019.
Em 2023, organizou um referendo sobre a criação de um novo Estado integrado na Venezuela e, em 2025, nomeou um governador para esta zona, sobre a qual Caracas não exerce qualquer poder.
O presidente da Guiana declarou no início de fevereiro que a destituição de Maduro "não elimina nem reduz" o que considera ser uma ameaça por parte de Caracas.
Georgetown alega que o traçado da sua fronteira, que remonta à época colonial britânica, foi confirmado em 1899 por um tribunal de arbitragem em Paris e pretende que o TIJ o ratifique.
A Venezuela, por seu lado, afirma que um acordo assinado em 1966 com os britânicos em Genebra --- antes da independência da Guiana --- estabelece as bases para uma resolução negociada fora do TIJ e defende que o rio Essequibo deve ser a fronteira natural, tal como em 1777, na época da colonização espanhola.
Durante as suas duas visitas oficiais ao estrangeiro, Delcy Rodriguez exibiu um alfinete dourado na roupa, representando a Venezuela com o Essequibo, o que provocou a ira de Georgetown.