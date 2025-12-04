Homem sofre queda de 4 metros no Monte

Um homem sofreu, esta tarde, uma queda aparatosa no Caminho da Confeitaria, na freguesia do Monte, no Funchal.

A vítima, de 56 anos, terá caído de uma altura de cerca de 4 metros para uma zona de difícil acesso, o que motivou a intervenção da Equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizou quatro elementos, auxiliados por uma viatura.

Foto Google Maps

Apesar da queda, homem apresentava-se consciente e orientado, mas com queixas na região abdominal. Por isso, no local também compareceu uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa, que socorreu a vítima e transportou-a para o hospital.