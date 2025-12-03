Idosa ferida em queda na Estrela da Calheta

Uma idosa ficou ferida na sequência de uma queda ocorrida na manhã desta terça-feira, na zona da Estrela, a poucos metros do Centro de Saúde da Calheta.

A vítima, que sofreu uma forte pancada na cabeça e apresentava suspeita de fractura numa perna, além de várias escoriações, foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários da Calheta. Após estabilização, acabou por ser transportada para o Centro de Saúde para avaliação médica mais detalhada.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local para tomar conta da ocorrência e assegurar o controlo do trânsito enquanto decorria o socorro. As causas da queda permanecem por apurar.