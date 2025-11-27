Universidade da Madeira acolhe evento internacional sobre mobilidade sustentável em ilhas

A Universidade da Madeira (UMa) organiza, entre hoje e sábado, o evento internacional 'Elevate', dedicado ao desenvolvimento de soluções inovadoras para a mobilidade urbana sustentável em regiões insulares. A iniciativa é financiada pela EIT Urban Mobility, agência europeia de inovação apoiada pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT).

O evento reúne 40 estudantes de várias nacionalidades, especialistas e entidades regionais em torno de desafios reais da mobilidade na Região Autónoma da Madeira (RAM), com especial foco nas áreas de Mobilidade urbana sustentável, Turismo e gestão de fluxos, Acessibilidade inclusiva, e Observação de campo: acesso sustentável às levadas da Madeira.

O primeiro dia contará com a sessão de abertura formal e o painel oradores inclui:

- Marco Lobato, subintendente da Polícia de Segurança Pública e presidente do Conselho de Administração da Horários do Funchal, com vasta experiência nacional e internacional em gestão de crises e segurança.

- Bruno Pereira, profissional com mais de 25 anos de experiência em gestão pública, tendo desempenhado funções de liderança na Câmara Municipal do Funchal, na Direcção Regional de Turismo e em organismos europeus, sempre com foco na mobilidade sustentável e cooperação internacional.

- Fabrícia Teixeira, mestre em Finanças e Fiscalidade, actual presidente da Junta de Freguesia da Sé e vogal no Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, com percurso marcado pela gestão pública, políticas ambientais e projetos estruturantes na área da saúde e finanças.

O arranque será dinamizado pelo 'warm up' da Startup Madeira, reforçando a ligação entre empreendedorismo e inovação regional.

Nos dias seguintes, os participantes envolver-se-ão em sessões de 'design thinking', ideação, desenvolvimento de protótipos e apresentações finais, trabalhando com dados e desafios locais. O programa inclui ainda mentorias, visitas técnicas e oportunidades de ligação a empresas, autarquias e startups regionais.

Com o Elevate 2025, "a Universidade da Madeira reafirma o seu compromisso com a inovação, a sustentabilidade e a promoção de soluções que respeitem o património natural e a coesão social da ilha. O evento pretende transformar conhecimento em acção e criar pontes duradouras entre estudantes, investigação e stakeholders regionais".