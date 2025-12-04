Câmara do Funchal rejeita proposta do JPP de apoio municipal a pequenas cirurgias

A Câmara Municipal do Funchal (PSD/CDS-PP), na Madeira, rejeitou hoje, na reunião semanal do executivo, uma proposta do JPP para criar uma programa municipal de apoio a pequenas cirurgias e cirurgias de ambulatório.

"Essa proposta foi rejeitada com os votos contra da coligação PSD/CDS e do Chega por entendermos ser extemporânea, não só naquilo que são os seus fundamentos, mas acima de tudo porque criava uma condição de apoio apenas do ponto de vista da carência económica e não daquilo que deve ser a resposta de saúde que é a urgência efetivamente na necessidade dessa intervenção", afirmou o presidente do município, Jorge Carvalho.

O autarca considerou que as responsabilidades dos diferentes organismos regionais de saúde estão a ser cumpridas e que o município funchalense "deve cumprir aquilo que é a sua missão".

"Nesse sentido, nós reforçamos a ideia de que neste momento já apoiamos na aquisição dos medicamentos [...], em cerca de 2 milhões de euros, temos também o programa de ajudas técnicas, além de que há um conjunto de outros programas na área da promoção da saúde e da prevenção das doenças. E essas são efetivamente as responsabilidades que competem aos municípios", apontou Jorge Carvalho.

Esta é uma medida que já é aplicada no município de Santa Cruz, o único da região governado pelo JPP, e que o partido queria ver replicada na principal autarquia da Madeira.

O presidente da Câmara do Funchal referiu que o programa tem "baixa execução" naquele concelho e, quanto ao argumento do JPP de que "as boas práticas devem ser disseminadas", realçou então que "os representantes do JPP devem levar aquilo que o Funchal faz de bem, nomeadamente a devolução na totalidade do IRS aos munícipes, a não aplicação da derrama, e, aí sim, estariam a prestar um bom serviço aos cidadãos".

Em comunicado, os vereadores do JPP defenderam que o chumbo desta proposta "demonstra uma profunda insensibilidade social e desvalorização da saúde dos funchalenses, ignorando o sofrimento real de quem vive com dor e limitações por falta de resposta pública".

O município é composto por seis vereadores da coligação PSD/CDS-PP, dois do JPP, dois do Chega e um do PS.