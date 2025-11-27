JPP reafirma oposição "exigente, construtiva e responsável" na Câmara do Funchal

Os vereadores do JPP na Câmara Municipal do Funchal, Fátima Aveiro e António Trindade, reafirmaram, esta quinta-feira, através de comunicado, à imprensa o posicionamento do partido como oposição no executivo municipal, criticando a postura da coligação PSD/CDS.

Segundo os vereadores, o JPP tem mantido uma postura de aprovação das propostas que considera responderem às necessidades da população, mesmo sabendo que muitas das suas próprias iniciativas serão rejeitadas pela maioria. O partido critica o que considera ser uma visão irrealista da gestão municipal por parte da coligação governativa.

"No Funchal parece que tudo funciona num mundo perfeito, em que todas as propostas da oposição já teriam soluções imediatas no terreno", afirmam os vereadores, acrescentando que "nem sempre existe abertura para contributos da oposição".

À saída da reunião de Câmara de hoje, António Trindade e Fátima Aveiro garantiram que o JPP mantém o compromisso de "fiscalizar com rigor, defender a transparência e exigir uma gestão municipal eficiente, sempre centrada na melhoria concreta das condições de vida e na construção de uma cidade para todos".

O partido anunciou ter votado favoravelmente o pacote fiscal apresentado pela maioria, que inclui isenções fiscais, assim como medidas sociais como apoios ao arrendamento, reforço no acesso a medicamentos e apoio aos transportes em táxi para idosos com mais de 75 anos. Os vereadores justificam a votação favorável por estas medidas beneficiarem "directamente as famílias" e ajudarem "a reduzir o custo de vida".

O JPP prometeu continuar o trabalho de proximidade com a população, identificando problemas e propondo soluções para melhorar a cidade.