JPP propõe apoios extraordinários para minimizar prejuízos dos agricultores
Miguel Ganança apresentou dois projectos de resolução que recomendam ao Governo Regional que crie mecanismos extraordinários para minimizar os prejuízos sofridos pelos produtores de banana e canan-de-açúcar.
O JPP lembrou os efeitos da depressão Cláudia, entre 12 e 13 de Novembro, com ventos superiores a 100 km/h, chuva intensa e inundações. Na Ribeira Brava e na Ponta do Sol as perdas dos agricultores terão sido superiores a 50%.
O Governo Regional já mandou fazer um levantamento dos prejuízos, mas Miguel Ganança considera importante concretizar os apoios.
No que diz respeito à banana, Miguel Ganança lembra que não há seguro agrícola porque o concurso aberto ficou deserto.
O JPP também propõe a criação de um Fundo Regional de Estabilização Agrícola, para dar resposta imediata aos agricultores.