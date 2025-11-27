Rui Caetano lamenta rejeição de proposta para gestão eficiente da água no Funchal

O vereador do PS na Câmara Municipal do Funchal (CMF), Rui Caetano, lamentou esta quinta-feira a rejeição, por parte do executivo PSD/CDS, da proposta que visava a implementação de uma estratégia municipal para a gestão eficiente da água potável e optimização dos equipamentos hidráulicos no concelho.

A iniciativa socialista foi apresentada na reunião de Câmara desta quinta-feira, tendo em conta os desafios crescentes das alterações climáticas e a necessária mudança na gestão dos recursos hídricos. No entanto, segundo Rui Caetano, a proposta foi chumbada com o argumento de que "tudo já está a ser feito", o que o vereador contesta.

A estratégia do PS contemplava a recuperação dos reservatórios da antiga Estação de Tratamento de Água dos Tornos para armazenar água não tratada, bem como a criação de um sistema dual de distribuição de água na cidade. Este sistema permitiria utilizar água não tratada para combate a incêndios e usos não prioritários, como rega de espaços verdes, lavagem de viaturas ou limpeza urbana, reservando a água potável exclusivamente para abastecimento público.

O vereador socialista recordou declarações recentes do presidente da Águas e Resíduos da Madeira (ARM), que assumiu publicamente que, em caso de grande incêndio na Madeira, haveria insuficiência na distribuição de água potável às populações devido à sobrecarga do sistema comum. Rui Caetano alertou ainda que, apesar dos investimentos em curso, as perdas na rede de abastecimento público atingem os 61%, comprometendo a disponibilidade de água potável para consumo humano.

A proposta incluía também intervenções de engenharia natural nas áreas a montante, nomeadamente no Parque Ecológico do Funchal, a implementação de linhas de desnível e outras técnicas de retenção hídrica para aumentar a infiltração e recarga dos lençóis freáticos, e o encaminhamento, por gravidade, destas águas para reservatórios naturais ou artificiais, incluindo as cisternas dos Tornos.