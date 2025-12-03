IL considera propostas do JPP "manobra de aproveitamento político"

Gonçalo Maia Camelo considera os dois projectos de resolução do JPP, para a banana e a cana-de-açúcar, uma "manobra de aproveitamento político".

O parlamentar da IL também não viu, na comunicação social, "grandes perdas e prejuízos" devido aos mau tempo e lembra que os efeitos da depressão Cláudia, na agricultura, "estão a ser apurados".

"Temos de ser rigorosos na gestão do dinheiro público", defende o deputado da IL.

Gonçalo Maia Camelo defende que sejam "esgotados os mecanismos disponíveis" para apoios e destaca a necessidade de ser garantido um seguro de colheita, através da reformulação do caderno de encargos para o concurso.