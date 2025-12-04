Chega pede esclarecimentos sobre dívidas da Câmara do Funchal à PSP

Os vereadores do Chega alertaram, hoje, na reunião de Câmara, para a situação “insustentável” da Estrada do Laranjal, localizada na Freguesia de Santo António. Além disso, pediram esclarecimentos sobre dívidas da Câmara Municipal do Funchal à PSP, referentes a serviços gratificados.

No que diz respeito à Estrada do Laranjal, o partido afirma que se encontra num "estado evidente de degradação", apresentando problemas que comprometem a segurança e o bem-estar dos moradores. Os vereadores indicam a existência de múltiplos buracos na estrada, afectando a circulação de veículos e peões; derrames de água persistentes, ainda por resolver; ausência de um novo tapete de alcatrão, há muito necessário; e recolha de lixo irregular, resultando em acumulação de resíduos e falta de higiene pública e sujidade.

Os vereadores do Chega consideram que esta situação revela “um enorme desleixo por parte do executivo camarário”, sublinhando que a Estrada do Laranjal “está degradada, com buracos e sujidade, sem uma manutenção mínima”, exigindo por isso uma intervenção urgente.

Por outro lado, quanto a uma dívida da CMF à PSP, os vereadores apontam que o Sindicato dos Polícias afirma que os agentes não recebem os gratificados do Arraial do Monte há cerca de oito meses. O Chega considera “inaceitável” qualquer atraso no pagamento de serviços essenciais prestados por uma força de segurança e exige que o Executivo esclareça se existe dívida pendente à PSP; qual o valor em causa e qual o motivo para o atraso no pagamento.