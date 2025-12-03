Projecto "Do.Outro.Lado.Do.Espelho" na Madeira em 10 de Dezembro com entrada gratuita

O espetáculo musical "Do.Outro.Lado.Do.Espelho", criado a partir do Conservatório de Música do Porto, chega à Madeira em 10 de dezembro, ao Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, depois de também já ter sido apresentado nos Açores.

O objetivo passa por promover "a democratização do acesso a produções contemporâneas em regiões com menor oferta de iniciativas artísticas", depois de "experiências de grande relevância e impacto a nível nacional", é salientado numa nota enviada pela organização.

A entrada no espetáculo, agendado para as 19:00, é gratuita, e conta com a participação do Conservatório -- Escola das Artes da Madeira, tendo também o apoio institucional da Câmara Municipal e do Governo Regional.

Em declarações à agência Lusa, em novembro, dias antes da apresentação em Ponta Delgada, nos Açores, em 25 de novembro, o compositor Bruno Miguel, bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e um dos protagonistas deste projeto, salientou que a iniciativa "pode manter-se nos próximos anos", e nas ilhas "há apetência para receber esse tipo de projetos", mas que é "pouco explorada".

O compositor indicou também que, em 2026, pretende-se alargar o projeto a Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, estando previsto chegar a várias ilhas dos Açores no âmbito da descentralização cultural.

Prevê-se assim a possibilidade de alargar o projeto a filarmónicas e escolas com formação musical, sendo que este terreno é "muito fértil", havendo "muitas entidades com quem se pretende colaborar", tendo como "única exigência que os músicos têm de ter formação suficiente", disse na altura.

Além de Bruno Miguel, Bruno Ferreira, do Conservatório Real de Antuérpia, do escritor Daniel Jonas e das cantoras Catarina Valadas e Teresa Sarmento, o projeto integra ainda instrumentistas de diversas orquestras internacionais como a harpista Catarina Rebelo e o percussionista Andre´ Nadais.