Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores adere à greve geral de 11 de Dezembro

O SNMOT – Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores informou esta terça-feira que decidiu aderir à greve geral de 11 de Dezembro, declarada pela CGTP – Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional e pela UGT - União Geral de Trabalhadores.

Este sindicato não é afecto a qualquer Central Sindical e é o maior sindicato independente a nível nacional no sector dos transportes rodoviários de passageiros e de mercadorias.

Este sindicato não é permeável a pressões político-partidárias, venham elas de onde vierem e não serve de joguete político de ninguém. Dia 11 de Dezembro é dia de paralisação total a todo e qualquer período de trabalho correspondente àquele dia, independentemente de este se iniciar antes das 0 horas e/ou terminar após as 24 horas, combatendo-se a política de retrocesso do País. A aludida greve geral abrange todos os trabalhadores, independentemente da natureza do seu vínculo laboral. SNMOT



