IL acusa PS de introduzir "manifesto eleitoral" no preâmbulo do decreto legislativo

O deputado único da Iniciativa Liberal na Assembleia Legislativa da Madeira, Gonçalo Maia Camelo, criticou esta quinta-feira, 4 de Dezembro, o preâmbulo apresentado pelo PS Madeira no Projecto de Decreto Legislativo Regional na Assembleia Legislativa da Madeira com vista a corrigir "injustiças" para com os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica.

O parlamentar afirmou que o texto apresentado "é um manifesto eleitoral", apelando a que a Assembleia Regional promova formação no sentido de abolir esse tipo de abordagem. Gonçalo Maia Camelo lembrou que o preâmbulo "fica para sempre em Diário da República".

Reforçando que o texto "é um manifesto eleitoral" do PS, o deputado classificou que, em caso de aprovação e consequente publicação em Diário da República, seria uma "aberração".

"É por isso que as vossas propostas não são bem aceites", disse.