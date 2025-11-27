PS-Madeira protesta contra revogação de licenças da TAP para a Venezuela

O Grupo Parlamentar do PS-M entregou, esta quinta-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de protesto contra a revogação, pelo Governo de Nicolás Maduro, das licenças de voo da TAP para a Venezuela.

Os socialistas madeirenses pedem ao Governo da República que intervenha urgentemente junto das autoridades venezuelanas em defesa dos direitos da comunidade portuguesa e madeirense residente naquele país, exigindo a reposição das licenças de voo e a garantia de condições de segurança e mobilidade para os cidadãos portugueses e lusodescendentes.

Paulo Cafôfo considera que a decisão representa "um desrespeito inaceitável por Portugal e pelas comunidades portuguesas, em particular a comunidade madeirense, que há décadas contribui para o desenvolvimento económico, social e cultural da Venezuela".

O líder parlamentar do PS-M sublinha que a TAP é, para milhares de madeirenses e lusodescendentes, "uma ponte vital de ligação à família, à segurança e às suas origens", afectando directamente cidadãos que ainda vivem na Venezuela, muitos idosos e vulneráveis, e famílias divididas entre a Madeira e aquele país.

O presidente do PS-M alerta que a Assembleia Legislativa da Madeira "não pode permanecer em silêncio perante um acto que afecta directamente a vida e a dignidade de milhares de madeirenses", deixando uma mensagem de solidariedade à comunidade madeirense na Venezuela.

"A Madeira tem uma dívida de gratidão para com a sua diáspora. Este voto é também uma afirmação dessa memória coletiva e do compromisso permanente de defesa das nossas comunidades espalhadas pelo mundo", reforça o líder dos socialistas.