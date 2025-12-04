José Prada defende ser importante valorizar as principais referências do PSD

José Prada afirmou, hoje, que o PSD "não esquece as suas raízes e os seus grandes exemplos", razão pela qual uma comitiva social-democrata esteve, esta manhã, na cerimónia de deposição de flores junto ao busto de Francisco Sá Carneiro, numa homenagem simbólica ao 45º aniversário do seu falecimento.

O secretário-geral do PSD-Madeira afirma ser "fundamental que continuemos a evocar e a valorizar as nossas principais referências enquanto Partido, sabendo preservar e enaltecer todos os exemplos de luta, de coragem e de perseverança, como este”.

Ainda esta quinta-feira, na Igreja do Carmo, esta data é assinalada com uma missa pelas 18h30. A homenagem pretende contribuir para que a sua memória e o seu legado não sejam esquecidos e que, pelo contrário, sirvam de inspiração às novas gerações.

O social-democrata lembra que Francisco Sá Carneiro nunca abdicou dos seus princípios e valores em nome de um País cujos interesses soube colocar sempre em primeiro lugar e que é essa a postura e a marca que "devem existir e reforçar-se, sempre, dentro do PSD/Madeira, em nome da luta pelos valores autonómicos e pela defesa intransigente da Região e de todos os madeirenses".

“Tal como desde a primeira hora, continuaremos, sempre, a respeitar, a valorizar e a evocar este enorme legado”, rematou.