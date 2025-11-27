Madeira quer ser referência tecnológica mundial

O Secretário Regional da Economia garantiu, hoje, em Paris, que o "propósito do Governo Regional é tornar a Madeira num polo tecnológico de referência em várias áreas, setor onde a faturação já ultrapassou os mil milhões de euros, em 2024".

As metas foram explicadas aos empresários franceses, na Embaixada de Portugal em França, numa acção de promoção subordinada à temática 'Madeira como Destino Estratégico de Investimento'.

José Manuel Rodrigues assegurou que a "Região dispõe de avultados fundos europeus para a digitalização e a inovação, um ecossistema quase perfeito para bons investimentos". O objectivo, disse "é a diversificação económica".

Em Paris, o governante explicou que o "investimento externo tem vindo a crescer de forma acentuada, cerca de 10 mil milhões de euros em 2024, mais 8% que no anterior" por isso desafiou os empresários estrangeiros a investirem em áreas como a “economia Azul, as energias renováveis, a robótica, e na saúde e bem-estar".

O Secretário Regional da Economia lembrou que as novas tecnologias fazem esbater os efeitos negativos da insularidade, vincando que "a partir das ilhas da Madeira e do Porto Santo é possível inovar, criar, investir, fazer negócio com qualquer ponto do globo". Apontou o crescimento económico verificado nos últimos 54 meses, o desemprego baixo, os impostos mais baixos e o Centro Internacional de Negócios com uma baixa tributação, como vantagens para o investimento.

"A Madeira tem tido excedentes orçamentais, a dívida pública é hoje de 65% do Produto Interno Bruto, PIB este que cresceu 80 por cento nos últimos 10 anos, estimando-se que atinja no final deste ano 8mil milhões de euros, o segundo maior das regiões portuguesas", garantiu.

José Manuel Rodrigues começou por explicar que a Madeira está numa posição geoestratégica privilegiada, com boas comunicações e com ligações aéreas diretas com mais de 150 cidades europeias.

O Turismo é o principal sector de atividade, tendo gerado em 2024 o volume de 765 milhões de euros de receita.

Esta acção, organizada pela Invest Madeira, em parceria com a AICEP, e sob a égide da Embaixada de Portugal em França, levou 10 empresas e instituições regionais até Paris, representando os setores imobiliário, os bordados, agroalimentar, tecnologia e serviços.

Durante o encontro na Embaixada, as empresas madeirenses participaram em apresentações setoriais, momentos de networking com investidores franceses, demonstrações de produtos e sessões dedicadas à divulgação da Madeira enquanto destino sustentável de negócios, de investimento e de qualidade de vida.