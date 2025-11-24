Grupo Pestana admite comprar marca Pousadas de Portugal

Bom dia. Entre as notícias do dia, destaque para a referida no título que diz mais aos madeirenses, por ser sobre o Grupo Pestana, o maior grupo hoteleiro em Portugal, cujas origens e base estão intimamente ligadas à Madeira.

No Correio da Manhã:

- "Contrato milionário da TAP com empresa-fantasma. Cinco dias após gestor ter saído da administração da empresa"

- "Fernando Pinto assinou acordo em nome de sociedade que ainda não existia"

- "Jogador na mira do Benfica. Rafa pressiona turcos e quer voltar a Portugal"

- "Sporting. Suárez quer manter ritmo goleador"

- "Sondagem. FC Porto é favorito à conquista do campeonato"

- "Taça de Portugal. Fafe e Caldas fazem a festa"

- "Tenta matar a tiro a mulher e amigos que preparavam ida a Fátima"

- "Perfil. Cotrim sucedeu a Rendeiro na dona do BPP"

- "Confessa. Bolsonaro usa ferro quente para partir pulseira"

- "Lisboa e Margem Sul. Confirmada pena de 20 anos para ladrão de ouro"

- "Vidas. AVC de Nuno Markl gera polémica com Gustavo Santos"

No Diário de Notícias:

- "PGR volta a falhar prazo de entrega do relatório da Lei da Política Criminal"

- "Balanço. Uma em cada seis câmaras municipais vão ficar com executivos minoritários"

- "Aviação. Espanhóis da South reafirmam ao DN o interesse no 'handling' dos aeroportos em Portugal"

- "Entrevista. Helena Freitas. 'Resultado final da COP30 é claramente insuficiente. Não responde à urgência'"

- "Parecer. Médicos aceitam grávidas acompanhadas por enfermeiros como solução transitória"

- "Manifesto. Cotrim Figueiredo fala em 'corrupção' na saúde e diz que não reformar o setor 'é ser cúmplice'"

- "Privatização. Só a IAG, a AIR France/KLM e a Lufthansa manifestaram interesse na compra da TAP"

- "25 de Novembro. Partidos dividem-se entre 'reconciliação' e 'ajuste de contas'"

No Público:

- "Há idosos internados que aguardam há quatro anos por um lugar num lar"

- "Fake News. Desinformação russa está a infiltrar-se na IA e pode afectar respostas do ChatGPT"

- "'Não existe falta de médicos em Portugal'. Pedro Póvoa. Director da Nova Medical School diz que SNS perdeu a ambição"

- "Compra de casas pagas a pronto cresce e há quem o exija para vender"

- "INIAV em Oeiras. Funcionários salvaram acervo da biblioteca de ciências agrárias"

- "Guerra. EUA e Ucrânia antecipam caminho para 'paz justa'"

No Jornal de Notícias:

- "Cálculos do Ministério deixam professores sem subsídio de deslocação"

- "Há mais jovens a estudar para bombeiros mas carreira ainda não existe"

- "Braga 4-2 Nacional. Bis de Horta empurra guerreiros para os oitavos da Taça"

- "Futebol. Grandes sem tempo a perder nas frentes europeias"

- "Esposende. Mãe que perdeu a filha em derrocada processa ex-autarca"

- "Empresa obrigada a reintegrar hospedeira que despediu na gravidez"

- "Porto. Futuros enfermeiros cuidam dos sem-abrigo"

- "Ucrânia. Recurso aos ativos russos congelados em limbo legal"

- "Porto Post Doc. O embrião do fascismo e a ascensão de Madonna"

No Negócios:

- "Pestana admite comprar totalidade das Pousadas"

- "Conversa Capital. Rogério Campos Henriques [CEO da Fidelidade]. 'É inevitável que haja aumentos do seguro automóvel em 2026'"

- "Investidor privado. Subsídio de Natal a render acima da inflação? Só com ações"

- "Banco de Fomento recebe 5 mil candidaturas a linhas para inovação empresarial"

- "Apoios públicos travam acesso indireto ao SIFIDE"

- "Sondagem. PS e Chega diminuem distância para a AD"

No O Jornal Económico:

- "Projeto da EDPR volta a parar nas mãos de Trump"

- "'Fronteira da Ucrânia não pode mudar através da força'"

- "Construção metálica cresce o dobro da construção convencional"

- "Preço do café dispara mais de 200% em cinco anos e bate até a subida do ouro"

- "Graça Carvalho diz que COP30 aprovou decisões essenciais"

- "Teleféricos da Madeira crescem 10% em passageiros"

- "Coligação entre PS e Chega para IVA zero falha outra vez"

- "Vieira da Silva diz que só os empregadores ganham"

- "Bolha IA. Sexta-feira foi má nos mercados e esta semana será como?"

No O Jogo:

- "FC Porto. Mora salta para a história. Está a um jogo de se tornar o mais jovem de sempre a chegar às 50 partidas pelos dragões, superando Rúben Neves"

- "Farioli com reencontro especial frente aos franceses do Nice"

- "Taça de Portugal. Festa de Fafe às Caldas. Clubes da Liga 3 afastam equipas da I Liga e causam surpresa"

- "Fafe 2-1 Arouca"

- "Tondela 0-0* (5-6 nas g.p.) Caldas"

- "Vila Meã elimina Leixões e é o resistente do Campeonato de Portugal"

- "Às ordens do maestro. Ricardo Horta bisa e volta a ser decisivo. Braga 4-2 Nacional"

- "Santa Clara 3-0 Com. Indústria"

- "Benfica. Pavlidis tem a receita. Grego ganhou em três das cinco visitas ao terreno do Ajax"

- "Quatro candidatos à vaga de Lukebakio"

- "Sporting. Trincão imparável. Lançado para a melhor época em número de golos"

- "Elogios na Costa do Marfim: 'Diomande vai ser um líder'"

- "Mundial sub-17. Portugal-Brasil. Força, rapazes. Seleção pisca o olho à final"

No A Bola:

- "Mourinho aposta no Seixal. Treinador tem acompanhado de perto a formação e prepara surpresas"

- "Na linha da frente. Rodrigo Rêgo, extremo. Ivan Lima, extremo. Olívio Tomé, extremo. Eduardo Fernandes, extremo. Gonçalo Moreira, médio. Tiago Freitas, médio. Federico Coletta, médio"

- "Sporting. Alisson na frente para fazer de Pote na Champions. Pesos-pesados de volta para o jogo com o Club Brugge"

- "FC Porto. Froholdt regressa com o Nice"

- "Bednarek continua em dúvida para a Liga Europa"

- "Arábia Saudita. Ronaldo marca de bicicleta"

- "A Bola ao Centro. Helena Pires, nova CEO da FPF: 'É o maior papel da minha vida'"

- "Taça de Portugal. Fafe e Caldas tomba-gigantes. Fafe 2-1 Arouca. Tondela 0-0* (5-6 nas g.p.) Caldas"

- "Braga 4-2 Nacional"

- "Lourosa 0-1 Torreense"

- "Vila Meã 2-1 (a.p.) LeiXões"

- "Farense 5-1 Silves"

- "Santa Clara 3-0 Comércio e Indústria"

E no Record:

- "Benfica. António congelado. Renovação do central em banho-maria a cerca de ano e meio do fim do contrato"

- "FC Porto. Luuk de Jong. História de amor com 14 anos. Avançado foi alvo em 2012... mas o escolhido foi Marc Janko"

- "Sporting. Debast ainda de muletas. Belga enfrenta mais um mês de paragem"

- "Hóquei em patins. Sporting 5-2 FC Porto. Leão afunda dragão"

- "Arábia saudita. Al Nassr 4-1 Al Khaleej. CR7 marca golaço de bicicleta"

- "Fafe e Caldas tombam gigantes. Fafe 2-1 Arouca. Tondela 0-0 Caldas (5-6, PEN)"

- "Sp Braga 4 Nacional 2. Santa Clara 3 -- Com. Indústria 0"