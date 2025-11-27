Mulher socorrida em hotel no Funchal
Bombeiros Voluntários Madeirenses prestaram assistência a cidadã de 53 anos
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram solicitados, perto das 11 horas, para prestar socorro no Hotel Orca Praia, no Funchal.
Uma ambulância de socorro foi empenhada para atender uma cidadã de 53 anos. À chegada, a mulher encontrava-se consciente e orientada.
A informação foi confirmada por fonte dos bombeiros.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo