 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Mulher socorrida em hotel no Funchal

Bombeiros Voluntários Madeirenses prestaram assistência a cidadã de 53 anos

None
foto OD/arquivo

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram solicitados, perto das 11 horas, para prestar socorro no Hotel Orca Praia, no Funchal.

Uma ambulância de socorro foi empenhada para atender uma cidadã de 53 anos. À chegada, a mulher encontrava-se consciente e orientada.

A informação foi confirmada por fonte dos bombeiros.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo