Mulher atropelada nas imediações do Estádio do Marítimo

Uma mulher de 68 anos foi atropelada esta manhã, cerca das 9h10, na Rua Dr. Pita, na zona dos Barreiros - imediações do Estádio do Marítimo.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal acorreram ao local com uma ambulância e três elementos. A vítima encontrava-se consciente e foi transportada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber cuidados médicos.