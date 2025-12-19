Homem ferido na sequência de uma queda na via pública

Uma equipa médica dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foi mobilizada, esta tarde, para prestar socorro a um senhor de 80 anos que sofreu uma queda na via pública, perto das imediações dos Jardins da Nazaré, no Funchal.

A vítima queixava-se de uma ferida no couro cabeludo e foi transportada para os Serviços de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.