Homem ferido na sequência de uma queda na via pública
Uma equipa médica dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foi mobilizada, esta tarde, para prestar socorro a um senhor de 80 anos que sofreu uma queda na via pública, perto das imediações dos Jardins da Nazaré, no Funchal.
A vítima queixava-se de uma ferida no couro cabeludo e foi transportada para os Serviços de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo