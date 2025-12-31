PSP apela ao uso responsável de pirotecnia nas celebrações de Fim de Ano

A Polícia de Segurança Pública (PSP) lançou um apelo à população para a utilização responsável de artigos de pirotecnia durante as celebrações de Fim de Ano, ao alertar para os riscos associados ao seu uso incorreto.

Em publicação divulgada nas redes sociais, a PSP sublinha que a utilização destes artigos exige cuidados redobrados e sentido de responsabilidade, uma vez que a manipulação inadequada pode provocar acidentes graves, colocando em risco a integridade física dos utilizadores e de terceiros.

Ver Galeria Foto Facebook CR PSP Madeira

A entidade reforça a importância do cumprimento das regras de segurança, como forma de garantir uma passagem de ano tranquila e segura para todos.