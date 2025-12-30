Excedente do Estado sobe para 2.836 milhões de euros até Novembro

O Estado registou um excedente de 2.836 milhões de euros até novembro, verificando-se uma melhoria de 633,9 milhões de euros, de acordo com a síntese de execução orçamental.

"O saldo das Administrações Públicas apresentou uma melhoria de 633,9 milhões de euros", lê-se no documento hoje divulgado pela Entidade Orçamental.

Para o acréscimo verificado contribuiu uma melhoria na Segurança Social (1.455,6 milhões de euros) e na Administração Local (470,5 milhões de euros).

Em sentido contrário aparecem os saldos da Administração Central (-1.208,1 milhões de euros) e da Administração Regional (-84,2 milhões de euros).

De acordo com a síntese, os saldos global e primário da Administração Central e da Segurança Social ascenderam, até novembro, a, respetivamente, 1.485,3 milhões de euros e 7.649 milhões de euros.

"A evolução do saldo global assentou num crescimento da receita (6,7%) superior ao da despesa (6,5%)", precisou.

Por sua vez, o saldo global das Administrações Regional e Local atingiu 1.350,3 milhões de euros, mais 386,4 milhões de euros face ao ano passado.

Na Administração Regional, o saldo foi de -69,5 milhões de euros, um decréscimo de 84,2 milhões de euros relativamente ao período homólogo.

Já na Administração Local o saldo foi de 1.419,7 milhões de euros, mais 470,5 milhões de euros face ao ano anterior.

Neste período, a despesa consolidada das Administrações Públicas cresceu 6,9% e a despesa primária 7,6%.

Destacam-se as despesas com o pessoal, que se agravaram 8,2% devido, em grande parte, às medidas de valorização salarial.

Por setor, evidencia-se a evolução no Serviço Nacional de Saúde, que reflete os efeitos associados ao novo regime da carreira de enfermagem.