Valor da construção a ter em conta no IMI sobe para 570 euros em 2026

O valor médio da construção por metro quadrado que é tido em conta no cálculo do IMI vai subir 38 euros em 2026, passando dos atuais 532 euros para 570, segundo uma portaria hoje publicada em Diário da República.

"É fixado em 570,00 euros o valor médio de construção por metro quadrado, para efeitos do artigo 39.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis [IMI], a vigorar no ano de 2026", determina a portaria assinada pela secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte, que hoje saiu em Diário da República.

É a primeira vez que o valor médio de construção aumenta desde 2023.