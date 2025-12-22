Avaliação bancária de habitação na Madeira sobe para 2.392 euros por metro quadrado

O valor mediano de avaliação bancária de habitação na Região Autónoma da Madeira atingiu 2.392 euros por metro quadrado em Novembro, registando um aumento de 84 euros face ao mês anterior, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística.

A subida mensal foi de 3,6%, enquanto a variação homóloga se fixou em 17,3%, o que representa um acréscimo de 352 euros em relação a novembro de 2024.

Os apartamentos continuam a apresentar valores mais elevados na Região, com uma avaliação mediana de 2.608 euros/m² — mais 3,0% que em Outubro e 17,4% acima do registado no mesmo mês do ano passado.

Já as moradias foram avaliadas em 1 992 euros/m², registando uma subida mais moderada de 1,4% face ao mês anterior e de 9,7% em comparação com Novembro de 2024.

No Funchal, o valor mediano de avaliação fixou-se em 2.716 euros/m², com um crescimento mensal de 2,6% e uma variação homóloga de 12,5%.

Câmara de Lobos destacou-se com as subidas mais expressivas: 9,2% face a outubro e 26,8% em relação ao ano anterior, atingindo 2.467 euros/m². Santa Cruz registou 2.324 euros/m², com aumentos de 4,6% e 23,9%, respectivamente.

Estes três municípios foram os únicos na Região a ultrapassar o número mínimo de 33 observações registadas necessário para divulgação dos dados.

A nível nacional, o valor mediano de avaliação bancária situou-se nos 2.060 euros/m², ou seja, 332 euros abaixo do valor regional madeirense. O país registou uma subida mensal de 1,7% e homóloga de 18,4%.

Entre as nove regiões NUTS II, a Madeira surgiu na quarta posição, atrás da Grande Lisboa (3 091 euros/m²), Algarve (2 710 euros/m²) e Península de Setúbal (2 493 euros/m²). Esta última liderou as variações homólogas com um aumento de 26,9%.

Em Novembro foram realizadas 670 avaliações bancárias na Região - 317 de apartamentos e 353 de moradias. Apesar de representar um acréscimo de 6,9% face a Outubro, o número total ficou 16,9% abaixo do registado no mesmo mês de 2024.

A nível nacional, o número de avaliações caiu 2,4% em termos homólogos, mas subiu 7,1% em cadeia.