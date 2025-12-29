Governo sobe para 758.000 euros subsídio no combustível para a pesca e aquicultura

O Governo aumentou para 758.000 euros o valor máximo do subsídio à pequena pesca, aquicultura e salicultura, que corresponde a uma redução no preço final da gasolina e do gás de petróleo liquefeito (GPL), segundo um diploma.

"Os encargos com o pagamento dos subsídios [...] são suportados pelo orçamento da DGRM [Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos], até ao montante máximo de 758 mil euros", lê-se numa portaria assinada pelo ministro das Finanças, Miranda Sarmento, e pelo secretário de Estado das Pescas e do Mar, Salvador Malheiro.

Antes desta alteração, o valor máximo a cargo da DGRM era 650.000 euros.

O Governo apontou que, este ano, os preços do gasóleo foram mais altos do que em 2024 e que, face às candidaturas elegíveis, o montante máximo que tinha sido definido revelou-se "manifestamente insuficiente".

Em causa está um subsídio, que corresponde à redução do preço final da gasolina e do GPL consumidos na pequena pesca artesanal e costeira, na pequena aquicultura e na salicultura.

Este subsídio equivale ao que resulta da redução da taxa aplicável ao gasóleo consumido na pesca.

A portaria entra em vigor esta terça-feira.