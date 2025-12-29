PSD rejeita críticas sobre excedente orçamental

O deputado do PSD na Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, Rui Fernandes, defendeu a proposta de Orçamento para 2026, sublinhando que se trata da principal ferramenta de gestão municipal e que espelha de forma fiel os compromissos assumidos com a população durante a campanha eleitoral.

Respondendo às críticas da oposição, que aponta a existência de um excedente orçamental transitado do anterior executivo, na ordem dos 8 milhões de euros, Rui Fernandes considerou que esse argumento não justifica votos contra. “Estamos aqui para aprovar um documento que é a base da gestão municipal para 2026. O Orçamento foi elaborado com base no programa municipal apresentado ao eleitorado e nas Grandes Opções do Plano, que traduzem exactamente aquilo com que nos comprometemos”, afirmou.

O deputado social-democrata sublinhou que o excedente será explicado no próprio plenário, considerando que tem uma justificação plausível e que não deve desviar o foco do essencial. “O que interessa é perceber o que vamos executar em 2026 para cumprir os nossos compromissos. É isso que conta”, frisou.

Rui Fernandes classificou o documento como “um bom Orçamento”, alinhado com as expectativas dos munícipes de Câmara de Lobos. Entre as medidas destacadas, referiu a manutenção das taxas municipais, a continuação da devolução do IRS às famílias, a preservação das bolsas de estudo e a definição de um plano de investimentos que dá início aos grandes objectivos de desenvolvimento do concelho para os próximos quatro anos.

Segundo o deputado do PSD, o Orçamento cria as condições financeiras necessárias para iniciar um novo ciclo de investimento e concretização de políticas públicas, garantindo estabilidade e coerência com o programa sufragado nas urnas. “Há todas as razões para votar favoravelmente este Orçamento”, concluiu.