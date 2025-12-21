Tempo frio e chuvoso neste primeiro dia de Inverno

A previsão meteorológica para este domingo, 21 de Dezembro de 2025, aponta para períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros, mais frequentes na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

De acordo com o IPMA, o vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de noroeste, sendo mais específico para o Funchal, marcado por períodos de céu muito nublado, aguaceiros, em geral fracos, e vento fraco (inferior a 15 km/h).



Na costa Norte as ondas de Noroeste com 3,5 a 4 metros, aumentando para 4 a 5 metros a partir da manhã, enquanto na costa Sul as ondas vão ser de Sudoeste com 1 a 1,5 metros, aumentando para 2 a 3 metros na parte oeste da ilha da Madeira.

Ondulação aliás que gerou aviso amarelo de agitação marítima forte por parte do IPMA, bem como avisos à navegação por parte da Capitania do Porto do Funchal.

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera a temperatura da água do mar será de 19/20º Celsius, enquanto cá fora, junto ao mar será de máxima de 20ºC e mínima de 15 graus, enquanto lá em cima no Areeiro a temperatura deverá variar entre os 0 graus e os 6 graus.