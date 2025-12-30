Tempo médio para levantamento de contentores no Caniçal foi de 16 minutos

O tempo médio de espera dos camiões que procederam ao levantamento de contentores nos últimos dois dias, no porto do Caniçal, foi de 16 minutos. Este número é considerado "muito bom" pelo secretário regional de Economia, tendo em conta as actuais especificidades e os constrangimentos devido às obras nessa infra-estrutura.

José Manuel Rodrigues garantiu ao DIÁRIO que a operação de descarga dos dois porta-contentores, no Caniçal, está quase concluída. O 'Atlântico', que chegou pelas 8 horas de segunda-feira, descarregou toda a mercadoria até às 17 horas de ontem. Já o 'Monte da Guia', que atracou pelas 17 horas, finalizou a descarga esta manhã.

A chegada dos porta-contentores era esperada para ontem, depois da necessidade de intervenção do Governo da República, após constrangimentos no porto de Leixões.

Navios porta-contentores para abastecer a Madeira chegam segunda-feira Os navios porta-contentores que transportam mercadorias para abastecer a Região devem chegar à Madeira esta segunda-feira. Está assim garantido o abastecimento de produtos, após o 'caos' vivido no porto de Leixões, que deixou centenas de contentores parados. A informação é avançada ao DIÁRIO pelo secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues.

"Quanto a entregas de contentores para sair do Caniçal está a correr muito bem. Desde o início da descarga dos navios que há levantamentos de contentores", admite o governante.

Foi ainda feito um esforço adicional para que fosse possível proceder-se ao levantamento de contentores até à meia-noite e sem qualquer sobrecusto para os clientes.

"Em suma, e no que diz respeito à operação portuária no Caniçal, correu tudo como normalmente acontece às segundas e terças-feiras", termina.