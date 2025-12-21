Navios de cruzeiro trazem mais de sete mil turistas para passar o dia na Madeira
O Porto do Funchal está a receber este domingo mais de sete mil pessoas que chegam a bordo de dois navios de cruzeiro: o 'Queen Victoria', da Cunard, e o 'Ventura', da P&O, informa a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM).
O primeiro a chegar foi o 'Queen Victoria', agenciado pela Blatas. Veio de Lisboa com perto de três mil pessoas a bordo (1.916 passageiros e 958 tripulantes). Iniciou as manobras de entrada no Porto do Funchal pelas 6h30, e vai permanecer na pontinha até às 17h30, seguindo então para Santa Cruz de Tenerife.
O navio da Cunard está a realizar um cruzeiro de 12 dias com início e fim em Southampton, no Reino Unido. Começou a 16 de Dezembro e vai visitar ainda Las Palmas e Lanzarote, ante de terminar a viagem a 28 de Dezembro.
Já o 'Ventura' navega com 4.237 pessoas, 3.046 das quais são passageiros. Numa escala também agenciada pela Blatas, o navio da P&O chegou também de Southampaton, com o Funchal a ser a primeira paragem desta viagem de 12 dias. Daqui segue para Tenerife, depois para Gran Canaria e Lanzarote, antes de subir para Lisboa e daí para Southampton, onde termina o cruzeiro a 29 de Dezembro.
Amanhã, segunda-feira, o Porto do Funchal recebe a visita de outros três navios. O 'AIDAcosma', que chega com perto de 7.500 pessoas a bordo de Las Palmas de Gran Canaria; o veleiro 'Santa Maria Manuela', a navegar a partir de Santa Cruz de Tenerife, com 23 pessoas; e o 'Amera' que chega de Leixões, com 1.060 pessoas.