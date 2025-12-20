Primeiro-ministro está pela primeira vez em Kiev e reúne-se hoje com Zelensky

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, chegou hoje de manhã a Kiev para uma visita de um dia à Ucrânia, que inclui uma reunião com o Presidente da República Volodymyr Zelensky.

Esta é a primeira visita de Luís Montenegro à Ucrânia - país invadido pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022 -, desde que chefia o Governo PSD/CDS-PP (abril de 2024) e acontece cerca de ano e meio depois de Zelensky ter estado em Portugal, em maio do ano passado.

O líder do executivo português, acompanhado pelo ministro da Defesa, Nuno Melo, viajou num comboio noturno para Kiev a partir da estação ferroviária de Medyka (Polónia), tendo desembarcado na estação ferroviária de Kiev às 08:13 (menos duas horas em Lisboa).

Durante a sua presença na capital ucraniana, no plano institucional, além da reunião com Volodymyr Zelensky, o primeiro-ministro português terá também um encontro com a sua homóloga ucraniana, Yulia Svyrydenko, e com o presidente do parlamento, Ruslan Stefanchuk.

A visita do primeiro-ministro a Kiev acontece depois de uma deslocação à Eslováquia, onde esteve na sexta-feira com os militares portugueses destacados na base militar de Lest, e após participar na quinta-feira no Conselho Europeu em Bruxelas, que chegou a acordo para conceder um apoio de 90 mil milhões de euros à Ucrânia nos próximos dois anos através da emissão de dívida conjunta, devido à falta de consenso para um empréstimo de reparações com base nos ativos russos imobilizados.

O anterior primeiro-ministro, Antonio Costa, visitou Kiev em maio de 2022 (tendo já regressado como presidente do Conselho Europeu), cerca de três meses depois de a Rússia ter invadido o país em 24 de fevereiro de 2022.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve na capital ucraniana em agosto de 2023, numa visita de dois dias, que coincidiu com a comemoração do 32.º aniversário da independência do país.

O Presidente da Ucrânia esteve em Portugal em 28 de maio do ano passado, numa curta visita de seis horas a Lisboa, que encerrou um périplo por várias capitais europeias.

Em Lisboa, foi recebido por Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro, e assinou um acordo de cooperação e segurança com Portugal com um horizonte de dez anos.

De acordo com fontes diplomáticas, esta visita de Luís Montenegro a Kiev era desejada "há muito", salientando-se os contactos regulares que o primeiro-ministro tem mantido com o Presidente ucraniano desde que foi eleito, quer a nível bilateral, quer através da chamada "coligação dos dispostos".

A data da deslocação a Kiev foi concertada entre as duas partes e acontece num momento que existem negociações mediadas pelos Estados Unidos da América com vista a alcançar um cessar-fogo e após o decisivo Conselho Europeu desta semana.

Neste plano com vista à paz, Portugal tem defendido que "nada pode ser decidido sem a Ucrânia e sem a Europa", com as mesmas fontes a defenderem que no apoio a este país se joga muito mais do que uma questão militar, estando em causa a defesa da segurança e do modo de vida europeus.

Em 2024, o apoio militar de Portugal à Ucrânia ascendeu a 227 milhões de euros -- mais seis milhões do que o inicialmente previsto -, valor que deverá ser igualado este ano e em que não se inclui o apoio humanitário, estimado em cerca de 40 milhões desde o início da guerra.