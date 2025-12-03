Governo Regional assinala Dia da Pessoa com Deficiência com apelo à inclusão plena

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, presidiu esta quarta-feira à sessão comemorativa do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, realizada no Centro Cultural e de Investigação do Funchal. O evento, promovido pelo Departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência (DIPD) sob o tema 'Palcos que Unem…', contou com a presença de várias entidades regionais ligadas à área social.

A cerimónia começou com a inauguração da exposição 'Palcos que Unem…', que apresenta trabalhos criativos desenvolvidos nas diferentes respostas do DIPD, seguida de um espectáculo musical inclusivo com a participação de artistas regionais e utentes dos Centros de Actividades e Capacitação para a Inclusão (CACI).

Na sua intervenção, Paula Margarido defendeu que esta data representa "um compromisso renovado com a construção de uma sociedade verdadeiramente justa, onde todas as pessoas possam participar com igualdade, autonomia e respeito". A governante sublinhou que a inclusão "não é um favor, nem um privilégio concedido", mas "um direito humano fundamental", reforçando que cabe à sociedade "remover barreiras físicas, comunicacionais, sociais e culturais" que ainda limitam a plena participação das pessoas com deficiência.

A secretária regional elogiou o trabalho desenvolvido pelo DIPD, pelos CACI e pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), destacando o seu papel no apoio e capacitação das pessoas com deficiência. "São espaços onde se constrói autonomia, autoestima e sentido de projecto, através de equipas que trabalham com dedicação, competência e humanismo", afirmou.

Paula Margarido salientou também os progressos alcançados na integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e em actividades socialmente úteis, fruto da articulação entre os CACI e as entidades empregadoras. "Cada integração bem-sucedida não é caridade; é reconhecimento de capacidades, de mérito e de direitos", vincou.

Durante o evento foram apresentados projectos que demonstram o impacto das políticas de inclusão na Região. Entre eles, o anjo CACiel, uma peça artesanal certificada pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), criada por utentes do Centro de Inclusão Social da Madeira que aprenderam a técnica do Bordado Madeira. Foram também destacados os Green Buddies, desenvolvidos em parceria com o Galo Resort Hotels, que têm dado visibilidade internacional ao trabalho inclusivo regional.

Para a governante, esta celebração "é também um reconhecimento público da riqueza humana, social e cultural que as pessoas com deficiência trazem às nossas comunidades". Paula Margarido concluiu reforçando que a inclusão se constrói diariamente, "quando garantimos acessibilidade, criamos condições de emprego, apoiamos as famílias e damos voz às próprias pessoas com deficiência nas decisões que lhes dizem respeito".

Terminou a sua intervenção evocando o exemplo de John Lennon que, quando criança, respondeu à pergunta sobre o que queria ser quando crescesse escrevendo simplesmente: "Quero ser feliz". Uma resposta que, segundo Paula Margarido, "resume aquilo que está verdadeiramente em causa na nossa acção colectiva: criar condições para que todas as pessoas, com e sem deficiência, possam ser felizes".