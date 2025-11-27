Funchal antecipa Dia Internacional das Cidades Educadoras com actividades intergeracionais

A Câmara Municipal do Funchal antecipou as comemorações do Dia Internacional das Cidades Educadoras, celebrado oficialmente a 30 de Novembro, através de um conjunto de actividades que decorreram quarta e quinta-feira no Funlab - Centro de Ciências Experimentais e na Horta Municipal.

As iniciativas reuniram 170 participantes de diferentes faixas etárias, incluindo crianças, jovens e seniores, numa aposta clara na promoção do diálogo intergeracional.

Entre as actividades realizadas, destacou-se o peddy paper intergeracional, que juntou alunos de várias escolas do Funchal e grupos de seniores. Os participantes foram desafiados a trabalhar em equipa, resolver tarefas e reflectir sobre a cidade onde vivem.

A vereadora com o pelouro da Educação, Helena Leal, acompanhou as actividades esta quinta-feira, 27 de Novembro, tendo sublinhado que o programa reflecte o compromisso do município com os princípios da Carta das Cidades Educadoras, nomeadamente a cooperação entre gerações e a valorização de projectos partilhados por pessoas de diferentes idades.

"O Município do Funchal, membro da Rede Nacional das Cidades Educadoras, orienta a sua acção por este princípio, promovendo uma cidade que aprende com todas as idades, que combate o isolamento social e incentiva a convivência, o diálogo e o respeito intergeracional. Queremos criar momentos enriquecedores entre gerações e garantir o acesso à educação ao longo da vida", sublinhou.

A autarca reforçou ainda que a "cidade é um espaço educativo permanente, destacando o papel do Funlab e da Horta Municipal como locais de descoberta, aprendizagem e experimentação".

Helena Leal reafirmou o compromisso do Município em garantir uma "verdadeira Cidade Educadora, onde todos, crianças, jovens, adultos e seniores, têm o direito à formação, à cultura, à participação e ao bem-estar".

"Queremos uma cidade inclusiva, participativa e solidária, onde cada pessoa importa e onde cada idade acrescenta valor", concluiu.