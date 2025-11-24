 DNOTICIAS.PT
Madeira

Centro Islâmico da Madeira nega cadastro criminal de membro da sua associação

Fotografia captada na Mesquita de Santo Amaro, no Funchal.
Fotografia captada na Mesquita de Santo Amaro, no Funchal., Foto Arquivo/ASPRESS

O Centro Islâmico da Madeira, através de comunicado, esclarece que o seu membro Mohammad Lokman Hussain Bhuiyan, secretário da associação, não tem quaisquer ligações a alegadas actividades ilegais e tem cadastro limpo na polícia de Portugal e do Bangladesh.

Este esclarecimento, assinado pelo presidente da associação, Umair Tariq, surge no seguimento de declarações proferidas pelo deputado do Chega eleito à Assembleia da República, Francisco Gomes, que acusava um membro da direcção do Centro Cultural e Islâmico da Madeira de suspeitas de lavagem de dinheiro.

Francisco Gomes acusa direcção do Centro Islâmico da Madeira de lavagem de dinheiro

O deputado Francisco Gomes, através de comunicado enviado à imprensa, afirma ter exigido ao Governo Regional a suspensão imediata das actividades e iniciativas do&nbsp;Centro Islâmico da Madeira, isto porque o parlamentar afirma que existem "fortes suspeitas de que o secretário da direcção do Centro, Lokman Hossain Bhuiyan, está envolvido em esquemas de extorsão e lavagem de dinheiro".

A associação garante assim que estas são informações falsas e indica que, no seguimento destas declarações, foi ainda partilhado um vídeo na página do Chega Madeira, "onde mostra fotos de um indivíduo com o mesmo nome, mas identidade diferente". "Gostaríamos, no entanto, de esclarecer que o indivíduo a quem o Sr. Gomes se referiu nas suas declarações é uma pessoa completamente diferente, e que Mohammad Lokman Hussain Bhuiyan é membro da nossa associação, sem qualquer ligação às alegadas atividades, e tem cadastro limpo na polícia de Portugal e do Bangladesh", esclarece Umair Tariq.

0
 Comentários