Entradas nos museus passam a ter novos preços e regras

Governo Regional vai aumentar valores dos bilhetes após 13 anos sem actualizações. Novo preçário entra em vigor a 1 Janeiro de 2026, com alargamento da gratuitidade para madeirenses e 52 entradas grátis por ano para cidadãos portugueses. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 55 de Novembro.

Já o maior destaque gráfico da primeira página vai para "Luxo reforça valorização do destino". Em entrevista ao DIÁRIO, Roberto Santa Clara, CEO da Savoy Signature, revela os números animadores do The Reserve, no Savoy Palace. Este projecto de excelência, que tudo faz para concretizar o mais excêntrico dos pedidos, assinala dois anos a 1 de Dezembro *Novo iate ‘Gindungo’ junta-se ao Rolls-Royce na panóplia de serviços premium.

"Orçamento com previsão de 1.300 milhões em impostos" é outras das notícias que marca a actualidade. Proposta para 2026 introduz medidas para conter despesa pública. Festas e saúde escapam às cativações. Funchal leva quase um quarto do investimento. Conheça as 20 medidas de maior impacto.

Nos 'Casos do Dia' saiba que: "Traficantes ficam todos em prisão preventiva" e "Encapuzado com faca assalta Junta do Arco Da Calheta".

