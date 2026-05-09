Mercedes-Benz Urban com extras exclusivos no Megamotor

Existem carros que o transportam de um lugar ao outro. E existem carros, como o Mercedes-Benz GLA 200 D Urban, que fazem do caminho a melhor parte do destino.

No stand do Megamotor, está disponível uma versão de 2016. Sob o capô, encontramos um motor 2.1L turbo a diesel de 136 cavalos – conhecido pelo seu binário e consumos contidos para a potência que oferece – e uma caixa manual de seis velocidades.

Trata-se de versão Urban e, por isso, vem equipado de fábrica com estofos em pele, bagageira com abertura eléctrica, espelhos retrovisores rebatíveis electricamente, sensores de estacionamento, câmara auxiliar de marcha-atrás, entre muitos outros. Um dos grandes protagonistas deste modelo é o seu tecto de abrir panorâmico, uma janela para o mundo que inunda o habitáculo de luz natural e amplia a sensação de espaço e liberdade.

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Este veículo encontra-se disponível por 22 498 euros, em pronto pagamento. Existe ainda a possibilidade de financiamento desde 324,29 euros/mês, sem entrada inicial. Além disso, se tiver uma viatura para troca, a retoma é possível, mesmo que ainda possua dívida* e inclui garantia de 18 meses por mútuo acordo.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Espreite mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.