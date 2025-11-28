Europe Direct promove sessão on-line sobre direitos dos passageiros aéreos

Os direitos dos passageiros aéreos vão estar em debate numa sessão on-line promovida pelo Europe Direct Madeira e o Europe Direct Açores, em parceria com o Centro Europeu do Consumidor. A sessão acontece pelas 15h30 do dia 3 de Dezembro.

O objectivo desta iniciativa passa por esclarecer os cidadãos sobre os seus direitos enquanto passageiros e consumidores, em especial em situações de atrasos, cancelamentos de voos ou perturbações diversas no transporte aéreo.

"Ao longo da sessão, serão abordadas as principais normas em vigor, bem como os mecanismos de reclamação e apoio existentes", explica nota à imprensa. A sessão contará com a participação de representantes do Centro Europeu do Consumidor e a escolha desta data pretende contribuir para que os passageiros possam viajar de forma mais informada e consciente dos seus direitos, nesta época festiva.

A participação é gratuita e aberta ao público. Para obter mais informações e registar-se gratuitamente no evento basta aceder às redes sociais do Europe Direct Madeira.