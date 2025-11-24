Ordem dos Engenheiros Técnicos promove masterclass sobre gestão de resíduos de construção e demolição

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos promoverá hoje, entre as 19 horas e as 21 horas, a masterclass 'Resíduos de Construção e Demolição, o que fazer?', integrada na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2025.

Na nota enviada consta que a iniciativa pretende abordar a gestão de resíduos de construção e demolição, num contexto em que o sector se encontra cada vez mais orientado para práticas sustentáveis e para o cumprimento da legislação.

A masterclass abrangerá as etapas de planeamento, projecto, execução e registo dos resíduos, com o objectivo de enquadrar os participantes nas exigências da economia circular e nas normas em vigor.

A sessão decorrerá presencialmente na Rua da Carreira, 99, podendo também ser acompanhada por videoconferência através da plataforma Zoom.

