UMa promove conferência sobre trajectórias portuguesas na era da digitalização

O Conselho de Cultura da Universidade da Madeira recebe, no próximo dia 3 de Dezembro, às 16 horas, a conferência 'Caminhos Globais: Histórias Portuguesas na Era da Globalização".

De acordo com o comunicado, a sessão será conduzida por Marta Henriques Pereira, especialista em políticas públicas, diplomacia, governação, paz e segurança, autora da obra 'Caminhos Globais. Portugueses que fazem a diferença pelo mundo.'

A apresentação e moderação ficarão a cargo do professor Joaquim Pinheiro, da Faculdade de Artes e Humanidades.

O programa inclui ainda a participação online de profissionais portugueses a trabalhar em diferentes contextos internacionais, entre eles João Merencio, a partir das Filipinas; Cláudia Amaral, desde Lisboa; e Andréia Fausto, que intervirá a partir da Somália.

As intervenções pretendem ampliar o debate com relatos de experiências em organismos e projetos internacionais.

O livro que serve de mote à conferência reúne testemunhos de portugueses envolvidos em funções internacionais, ilustrando percursos profissionais influenciados pela globalização e pelo papel das redes de mobilidade e talento.

A obra descreve actividades em vários pontos do mundo, como negociações em Nova Iorque, trabalho institucional em Bruxelas, mediação em África e representação na Ásia.

A conferência será transmitida em directo pelo canal regional 'Na Minha Terra', estando o livro disponível para aquisição no local.

O evento terá lugar na Sala do Senado, no piso -2 do Campus Universitário da Madeira.