Condenação de Jair Bolsonaro é acontecimento do ano para a Lusa

A condenação do ex-Presidente do Brasil Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado foi o acontecimento da lusofonia de 2025 escolhido pelos jornalistas da Lusa, que destacaram como personalidade a atriz brasileira Fernanda Torres.

Nesta votação, o Brasil dominou as escolhas dos jornalistas da agência noticiosa portuguesa. Bolsonaro e a sua condenação a 27 anos de prisão por tentativa de golpe contra Lula da Silva, em janeiro de 2023, foi considerado o acontecimento do ano na lusofonia.

A atriz brasileira Fernanda Torres, que recebeu um Globo de Ouro e foi nomeada para um Óscar, pelo seu desempenho no filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Sales, foi considerada a personalidade do ano na lusofonia.

O apagão elétrico em abril deixou Portugal e Espanha "às escuras" e foi votado como acontecimento nacional de 2025 pelos jornalistas da agência Lusa, que escolheram a guerra em Gaza como acontecimento internacional.

Os imigrantes foram eleitos para personalidade nacional, enquanto a opção de figura internacional recaiu no povo palestiniano, no centro das notícias pela ofensiva de Israel contra a Faixa de Gaza que já fez milhares de mortos.

Nestas escolhas participaram 114 jornalistas - 69 votaram no apagão, seguindo-se, com 34, o acidente do Elevador da Glória, que fez 15 mortos e 22 feridos e, com 11 votos, os incêndios do verão.

Os imigrantes, no centro das atenções dos media e na política, com um aumento do discurso xenófobo, recolheram 58 votos, as mulheres grávidas, que foram notícia pelos nascimentos em ambulâncias e até na via pública, tiveram 32 votos.

André Ventura, líder do Chega, protagonista da ascensão da direita radical, teve 16 votos e a humorista Joana Marques, absolvida num processo dos cantores Anjos, e marco na defesa da liberdade de expressão, teve sete votos.

Como figuras internacionais, o povo palestiniano liderou a votação (53), seguido de Donald Trump, que regressou, com polémica, à presidência dos Estados Unidos (41) e de Zohran Mamdani, o novo mayor da cidade norte-americana de Nova Iorque, filho de imigrantes e político de esquerda.

Nos acontecimentos internacionais, a Guerra de Gaza, a devastação e a crise humanitária causada desde 2024 foi a escolha de 90 jornalistas.

Em segundo lugar, com 15 votos, surge a polémica política de tarifas impostas pelos Estados Unidos, que lançou uma perturbação geopolítica em muitas regiões e uma desaceleração dos crescimento mundial, seguindo-se, com nove votos, as alterações climáticas.

A lista de temas em votação resultou do debate entre a Direção de Informação e os editores da agência. A votação, por email, decorreu entre 12 e 27 de novembro.

Desde 2016 que os jornalistas escolhem os acontecimentos e figuras do ano nacionais, internacionais e na lusofonia.

A Lusa divulga no dia 06 de dezembro os textos sobre os acontecimentos e personalidades de 2025.