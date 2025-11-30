Lusa destaca "apagão" e guerra em Gaza como acontecimentos do ano

O apagão elétrico, que deixou Portugal e Espanha "às escuras" em abril, foi o acontecimento nacional de 2025 eleito pelos jornalistas da agência Lusa, que escolheram a guerra em Gaza como acontecimento internacional.

Na votação, os imigrantes foram a escolha para personalidade nacional, enquanto a opção de figura internacional recaiu no povo palestiniano, no centro das notícias pela ofensiva de Israel contra a Faixa de Gaza que já fez milhares de mortos.

Já na Lusofonia, o Brasil dominou as escolhas dos jornalistas da Lusa. O acontecimento mais votado foi a condenação do ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão pela tentativa de golpe de Estado contra a eleição de Lula da Silva, em 2023.

A atriz brasileira Fernanda Torres, que recebeu um Globo de Ouro e foi nomeada para um Óscar, pelo seu desempenho no filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Sales, foi considerada a personalidade do ano na Lusofonia.

Nestas escolhas participaram 114 jornalistas - 69 votaram no apagão elétrico, seguindo-se, com 34, o acidente do Elevador da Glória e, com 11 votos, os incêndios do verão.

Os imigrantes, no centro das atenções nos media e na política, com um aumento do discurso xenófobo, recolheram 58 votos, as mulheres grávidas, que foram notícia pelos nascimentos em ambulâncias e até na via pública, tiveram 32 votos.

André Ventura, líder do Chega, protagonista da ascensão da direita radical, teve 16 votos e a humorista Joana Marques, absolvida num processo dos cantores Anjos, e marco na defesa da liberdade de expressão, recolheu sete votos.

Como figuras internacionais, o povo palestiniano liderou a votação (53), seguido de Donald Trump, que regressou, com polémica, à presidência dos Estados Unidos (41) e de Zohran Mamdani, o novo mayor da cidade norte-americana de Nova Iorque, filho de imigrantes e político de esquerda.

Nos acontecimentos internacionais, a Guerra de Gaza, a devastação e a crise humanitária causada desde 2024 foi a escolha de 90 jornalistas.

Em segundo lugar, com 15 votos, surge a polémica política de tarifas impostas pelos Estados Unidos, que lançou uma perturbação geopolítica em muitas regiões e uma desaceleração dos crescimento mundial, seguindo-se, com nove votos, as alterações climáticas.

Na Lusofonia, o acontecimento escolhido com 62 votos foi a condenação do antigo presidente brasileiro Jair Bolsonaro, em prisão preventiva desde a semana passada.

Os 50 anos das independências, assinalado em 2025, em quatro Países da Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste, recolheu 33 votos e a operação policial nas favelas do Rio de Janeiro, no Brasil, que fez mais de 130 mortos obteve 19 votos.

A lista de temas em votação resultou do debate entre a Direção de Informação e os editores da agência. A votação, por email, decorreu entre 12 e 27 de novembro.

Desde 2016 que os jornalistas escolhem os acontecimentos e figuras do ano nacionais, internacionais e na lusofonia.

A Lusa divulga no dia 06 de dezembro os textos sobre os acontecimentos e personalidades de 2025.