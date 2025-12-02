Marcos Freitas na final do WTT Feeder Parma ao lado de Apolónia

O olímpico madeirense, Marcos Freitas, carimbou há instantes o passaporte para a final de pares do WTT Feeder Parma 2025, etapa do circuito mundial de ténis de mesa profissional, que está a ter lugar em Itália.

Ao lado do seu colega de selecção, o jogador insular conseguiu a presença no derradeiro encontro de pares masculinos depois de vencer nas meias-finais a dupla coreana Kim Daewoo/JangSeongil por 3-1, e com os parciais dos sets a serem de 9-11, 11-7, 11-7 e 11-8.

Na luta pelo ouro, que tem lugar na tarde de amanhã o par português terá como adversários os japoneses Shunsuke Okano e Jo Yokotani.

Ainda hoje Marcos Freitas irá tentar o apuramento para as meias-finais numa partida dos ‘quartos’ diante do alemão Cedric Meissner.