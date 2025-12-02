Clínica de radioncologia na Madeira recebe novos equipamentos de última geração

A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, visitou a Clínica de Radioncologia da Madeira para acompanhar a instalação de novos equipamentos de tecnologia avançada destinados ao tratamento de doentes oncológicos.

Conforme refere o SESARAM através de comunicado, a unidade está a receber uma Tomografia Computorizada de 63 cortes e um acelerador linear equipado com dispositivos para realizar todas as técnicas de radioterapia actualmente disponíveis.

"Estes equipamentos são os mais sofisticados e inovadores que existem no mundo, e representam importantes avanços, que trarão implicações positivas na vida dos madeirenses e porto-santenses que necessitam de fazer radioterapia", esclareceu Micaela Fonseca de Freitas, após a visita.

A governante explicou que a instalação dos novos aparelhos implicará o desmantelamento de um dos equipamentos existentes, o que significa que, temporariamente, a clínica funcionará apenas com um equipamento. "São pequenos constrangimentos, nomeadamente ao nível do funcionamento, pelo que para dar uma resposta a todas as situações e chegar a todas as pessoas a clínica irá tratar os utentes das 7h30 às 23 horas, para que todos os cuidados sejam prestados", informou a governante.

A Clínica de Radioncologia da Madeira opera através de uma parceria estabelecida em 2009 entre o Governo Regional e o Grupo Joaquim Chaves Saúde, proprietário da unidade. Desde então, cerca de 9 mil doentes oncológicos da Região receberam tratamentos de radioterapia nesta clínica. No ano passado, foram tratados quase 800 doentes através desta parceria, num investimento que ultrapassou os 4 milhões de euros por parte do Governo Regional.