DGAV pede reforço da prevenção contra peste suína após casos em Barcelona

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) apelou ao reforço das medidas de segurança contra a Peste Suína Africana (PSA) após ter sido detetada em javalis selvagens, em Barcelona, Espanha.

"Os Serviços Veterinários oficiais de Espanha confirmaram dois casos de Peste Suína Africana em javalis selvagens, detetados em Bellaterra (Barcelona) nas imediações do campus da Universidade Autónoma de Barcelona", anunciou, em comunicado, a DGAV.

Após ter sido confirmada a doença, foram adotadas medias de emergência, como a delimitação da zona infetada, a eliminação dos cadáveres e a proibição da caça.

Neste sentido, a DGAV apelou assim ao cumprimento das medidas de segurança nas explorações, à limpeza e desinfeção dos veículos, bem como à adoção de boas práticas de caça.

Por outro lado, disse que devem ser eliminados corretamente os subprodutos e que a alimentação de porcos com lavaduras, restos de cozinha e de mesa é proibida.

A DGAV pediu também que não sejam deixados restos de comida acessíveis aos javalis.

A PSA não constitui um risco para os humanos, mas tem uma elevada taxa de mortalidade nos suínos e nos javalis.