Golos de Samu garantem triunfo ao 'dragão'
Dois golos de Samu permitiram hoje ao FC Porto vencer 2-0 na receção ao AVS e manter, à 16.ª jornada da I Liga de futebol, os cinco pontos de avanço para o Sporting, segundo classificado.
Depois do nulo ao intervalo, os 'dragões', que somaram o oitavo jogo seguido a vencer para a Liga e apenas consentiram um empate no campeonato, na receção ao Benfica, entraram na etapa complementar praticamente a marcar, com o golo de Samu, aos 48, avançado espanhol que ampliou aos 65, na conversão de uma grande penalidade, perante um AVS que continua sem vencer para o campeonato.
Com este triunfo, o FC Porto mantém-se confortável no comando da prova, com 46 pontos, cinco de avanço para o Sporting, segundo, e agora 10 para o terceiro, o Benfica, enquanto o AVS está 'afundado' no último lugar, com apenas quatro pontos, resultantes de quatro empates.