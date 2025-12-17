Benfica apura-se para os 'quartos' da Taça com triunfo em Faro

O Benfica, finalista da edição anterior, apurou-se hoje para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol pela quarta temporada consecutiva, ao vencer por 2-0 na visita ao Farense, da II Liga, em jogo dos 'oitavos'.

O colombiano Richard Ríos, aos 11 minutos, e o croata Franjo Ivanovic, aos 56, marcaram os golos dos 'encarnados', que, pelo meio, ainda falharam uma grande penalidade, aos 28, pelo argentino Nicolás Otamendi, que já tinha perdido um castigo máximo na eliminatória anterior, com o Atlético.

Nos quartos de final, a formação da Luz, recordista de troféus da Taça de Portugal (26), a qual não vence desde 2016/17, irá jogar no reduto de FC Porto ou Famalicão, equipas que se defrontam na quinta-feira, no Estádio do Dragão.