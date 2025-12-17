Magia do Natal chega a centenas de crianças com o Circo Solidário

O DIÁRIO, em parceria com a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, voltam a promover, esta quarta-feira, a partir das 15 horas, mais uma edição do Circo Solidário, numa iniciativa que irá levar a magia do Natal a centenas de crianças.

A ideia é fazer chegar a estas crianças, de várias centros comunitários e de outras instituições de solidariedade da Região Autónoma da Madeira, um acesso ao circo e a prendas, levando-lhes mais alegria, magia e felicidade nesta quadra festiva.

"Esta acção é muito mais do que um gesto solidário; é uma experiência que cria memórias", sublinhou a secretária regional Paula Margarido.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 7h00 - Missa do Parto presidida por D. Nuno Brás, na Universidade da Madeira

- 9h00 às 12h30 - 2.º Espaço de Descoberta Empreendedora, no Colégio dos Jesuítas

- 9h30 - Reunião da 1ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças, na Assembleia Legislativa da Madeira



- 10h30 às 17h00 - Associação do Corpo Consular realiza cumprimentos de Natal 2025

10h30 - Major-General Paulo Jorge Lopes da Silva, no Comando Operacional Nazaré

11h30 - Ireneu Barreto, no Palácio S.Lourenço

15h00 - D. Nuno Brás, no Paço Episcopal

17h00 - Miguel Albuquerque, na Quinta Vigia

- 11h00 - Convívio População Sénior da Ribeira Brava, no Pavilhão da Serra de Água

- 12h00 - Miguel Albuquerque apresenta cumprimentos de Natal ao Bispo do Funchal, no Paço Episcopal - Funchal

- 14h00 - Inauguração da 6.ª edição do Madeira Art Fest, no Centro Cultural John dos Passos

- 15h00 - Entrega de prémios do Concurso ‘A capa do PV é minha!’, com a presença secretária regional de Educação, no Plaza Madeira

- 15h00 - Apreciação e votação na especialidade e votação final global das Propostas do PIDDAR 2026 e do Orçamento da Região 2026, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 15h00 às 17h00 - Apresentação do Projeto Atelier 77, no Colégio dos Jesuítas

- 17h45 - Marítimo - Avanca, da I Divisão Nacional de andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo

- 19h00 - Estreia do Espetáculo 'O Natal de Jack', produzido pela The Studio em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, no Teatro Municipal Baltazar Dias

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional contra a Violência sobre os Trabalhadores do Sexo

- Este é tricentésimo quinquagésimo segundo dia do ano. Faltam 14 dias para o termo de 2025.

EFEMÉRIDES:

1770 -- É baptizado, em Bona, o compositor Ludwig van Beethoven.

1830 - Morre, com 47 anos, o venezuelano Simón Bolívar, líder das independências sul-americanas.

1903 - Realiza-se o primeiro voo de uma aeronave, com motor próprio, pelos irmãos Orville e Wilbur Wright, na Carolina do Norte, Estados Unidos.

1905 -- Nasce o escritor brasileiro Érico Lopes Veríssimo.

1906 - Nasce o maestro e compositor português Fernando Lopes-Graça.

1916 -- Morre, aos 47 anos, assassinado, o russo Grigori Yefimovich Rasputin, camponês místico influente na corte do Imperador Nicolau II.

1939 - II Guerra Mundial. O couraçado alemão Graf Spee é afundado pela tripulação ao largo do Uruguai, para evitar a captura pelas forças britânicas.

1965 - Embargo petrolífero à Rodésia, imposto pelo Reino Unido.

1969 - A Argélia e a Tunísia põem termo aos confrontos fronteiriços.

1970 - Começa o julgamento do padre Mário de Oliveira, pároco de Macieira da Lixa, acusado de oposição à guerra colonial portuguesa.

1971 - A Índia obtém o controlo da zona oriental do Paquistão.

1973 - A Assembleia-geral das Nações Unidas (ONU) exclui os poderes de representatividade de Portugal sobre "os territórios em África", limitando-os ao "interior das suas fronteiras na Europa".

- Guerrilheiros árabes assaltam um avião dos Estados Unidos, no aeroporto de Roma. Morrem 31 pessoas.

1983 - Atentado à bomba aos armazéns Harrods, em Londres, Inglaterra. Morrem cinco pessoas e mais de 80 ficam feridas.

1984 - A Indonésia admite a existência de combates entre as suas forças e guerrilheiros da Fretilin, em Timor-Leste.

1986 - Médicos britânicos fazem o primeiro transplante simultâneo de coração, pulmões e fígado, numa mulher de 35 anos. A intervenção decorre no hospital de Cambridge.

- Estreia da série animada norte-americana "Os Simpsons", criada por Matt Groening para a FOX. A série é uma paródia satírica ao estilo de vida da classe média dos Estados Unidos, simbolizada pela família de mesmo nome.

1987 -- Morre, aos 84 anos, a escritora belga Marguerite de Crayencour, autora de "Memórias de Adriano", a primeira mulher admitida na Academia Francesa.

1989 - Eleições autárquicas dão a vitória ao Partido Socialista, que conquista as câmaras de Lisboa, Porto e Coimbra. Jorge Sampaio é eleito presidente da Câmara de Lisboa.

- Centenas de pessoas morrem durante uma manifestação contra o regime de Nicolai Ceausescu, na cidade romena de Timisoara.

- Segunda volta das eleições no Brasil garante a Presidência a Fernando Collor de Mello, 40 anos, do Partido de Reconstrução Nacional.

1990 - Os ministros dos Transportes da Comunidade Económica Europeia aprovam a rede europeia de TGV, com o objetivo de a concluir até 2010.

1992 -- O Presidente russo Boris Ieltsin, inicia a sua primeira visita oficial à China.

- Os Presidentes dos Estados Unidos, do México e o primeiro-ministro do Canadá assinam o Acordo de Comércio Livre na América do Norte, NAFTA.

1994 - A Carta Europeia de Energia é assinada em Lisboa, por 42 países e o protocolo sobre eficiência energética e ambiente por 40.

- Termina no Teatro Nacional de São Carlos, Lisboa -- Capital Europeia da Cultura 1994.

1995 - Eleições em Cabo Verde dão a vitória ao Movimento para a Democracia (MpD).

1996 - Kofi Annan, do Gana, é eleito secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, Estados Unidos.

- Morre, aos 67 anos, o forcado Nuno Salvação Barreto.

1997 - Thabo Mbeki, 55 anos, é eleito presidente do Congresso Nacional Africano, sucedendo a Nelson Mandela.

1999 -- Morre, aos 56 anos, o saxofonista norte-americano Grover Washington Jr.

2001 - Demite-se o primeiro-ministro, António Guterres, conhecida a perda de votos do PS nas eleições autárquicas. A demissão abre caminho a eleições antecipadas em Portugal pela primeira vez em 14 anos.

- O futebolista português Luís Figo é eleito pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) o melhor jogador do Ano de 2001.

2002 - A programação da RTP2 é aberta à "sociedade civil".

2003 - O Tribunal da Relação de Lisboa decreta a libertação do diplomata Jorge Ritto, sob prisão preventiva no âmbito do Processo Casa Pia. Após três dias de novo interrogatório, Ritto será detido mais uma vez.

2004 -- Morre, com 85 anos, Natércia Freire, escritora e jornalista, autora de "Os Intrusos" e Prémio Nacional de Poesia em 1971.

2006 -- Morre, com 63 anos, Denis Payton, músico inglês, saxofonista do Dave Clark Five.

- Morre, com 83 anos, Sebastião de Sousa Mendes, filho de Aristides Sousa Mendes (1885-1954), antigo diplomata português que salvou milhares de judeus durante a II Guerra Mundial.

2007 - Todos os 36 arguidos do caso da União Geral de Trabalhadores (UGT), acusados de desviar verbas do Fundo Social Europeu na formação profissional prestada pela central sindical UGT, são absolvidos, terminando assim um dos mais longos processos a decorrer nos tribunais portugueses.

- O internacional brasileiro Kaká, de 25 anos, é eleito melhor jogador mundial de 2007 pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), numa votação em que o argentino Lionel Messi, 20 anos, foi 2.º e o avançado português Cristiano Ronaldo 3.º.

- Morre, aos 110 anos, o sacerdote mais velho do mundo, o chinês Kao Shi Qian. Ficou conhecido como o "mudo", ao dedicar parte da sua vida ao silêncio e à oração.

2008 -- Morre, aos 45 anos, o escritor espanhol Francisco García Hortelano, Francisco Casavella, vencedor da última edição do Prémio Nadal, com o romance "Lo que Sé de los Vampiros", era considerado uma das vozes mais promissoras da nova narrativa espanhola.

2010 - Tarek al-Tayeb Mohamed Bouazizi, vendedor ambulante de fruta com um diploma universitário, imola-se pelo fogo na cidade de Sidi Bouzid. O seu suicídio marca o início da revolução na Tunísia que se espalhará pelo Mundo Árabe, do Norte de África ao Médio-Oriente, dando origem a uma série de revoluções que ficam conhecidas por Primavera Árabe.

- Morre, aos 28 anos, ex-manequim e atriz de comédia francesa Isabelle Caro, que se fez fotografar nua contra a anorexia, doença de que padecia.

2011 -- Morre, aos 70 anos, a cantora cabo-verdiana Cesária Évora.

- Morre, com 69 anos, o líder norte-coreano, Kim Jong-il.

- Morre, aos 67 anos, Sérgio Borges, cantor que interpretou "Onde Vais Rio que Canto", música vencedora do VII Grande Prémio da Canção de 1970.

2013 - A líder da União Democrata-Cristã (CDU), Angela Merkel é eleita chanceler alemã pela terceira vez pelos deputados.

2014 - Os líderes norte-americano e cubano, respetivamente Barack Obama e Raul Castro, anunciam em simultâneo uma aproximação histórica entre os dois países. É libertado o norte-americano Alan Gross, detido há cinco anos em Havana. Por seu lado os Estados Unidos libertam os últimos três membros do grupo que ficou conhecido como "Cinco de Cuba", condenados em 2001 por espionagem.

2015 - A China lança, do centro de lançamento de satélites Jiuquan, na província de Gansu, nordeste da China, a bordo do foguete propulsor Longa Marcha 2-D, para o espaço o seu primeiro telescópio espacial, destinado a procurar matéria escura no universo e inserido num programa que inclui a colocação em órbita de mais três satélites científicos durante 2016.

2016 - Morre, aos 96 anos, Henry Heimlich, cirurgião norte-americano que inventou a "manobra de Heimlich", que permite salvar as pessoas quando estão engasgadas.

2017 - O antigo chefe de Estado conservador Sebastián Piñera vence a segunda volta das eleições presidenciais no Chile, sucedendo à socialista Michelle Bachelet e confirmando a viragem à direita no país da América Latina.

2019 -- Morre, aos 93 anos, Fernando Lemos, nascido em Portugal e de nacionalidade brasileira, fotógrafo, artista plástico e designer gráfico.

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decreta a renovação do estado de emergência por mais 15 dias, até 07 de janeiro, e pede aos portugueses bom senso na celebração do Natal.

- O avançado polaco Robert Lewandowski vence o troféu de melhor futebolista do ano nos prémios The Best, entregues pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), batendo o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi.

2021 - O tribunal de Verulam, Durban, África do Sul, rejeita libertar João Rendeiro sob caução, como pedia a defesa.

- O especialista em assuntos do mar Tiago Pitta e Cunha vence o Prémio Pessoa 2021.

- Neemias Queta torna-se, aos 22 anos, o primeiro português a participar num jogo da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao disputar os primeiros 7.44 minutos da época pelos Sacramento Kings, que o elegeram no 'draft' de 2021.

- Morre, com 83 anos, Eurico A. Cebolo, músico e pedagogo na área musical, autor de manuais como "Órgão Mágico" ou "Guitarra Mágica".

2022 - A Croácia conquista o terceiro lugar do Mundial de futebol de 2022, repetindo o que tinha conseguido em 1998, ao bater Marrocos por 2-1, no jogo de atribuição do 'bronze', em Doha, Catar.

- Morre, aos 85 anos, Nélida Piñon, escritora e jornalista brasileira, presidiu à Academia Brasileira de Letras. Foi a primeira mulher e autor de língua portuguesa a receber o Prémio Internacional Juan Rulfo de Literatura Latino-Americana e do Caribe, em 1995.

- Morre, com 90 anos. Michael Tommy Hodges, 'Mike Hodges', realizador britânico conhecido pelos filmes "Flash Gordon", "Get Carter" e "Croupier".

2023 - O Conselho da Federação Internacional de Futebol anuncia que o Benfica e FC Porto vão participar na primeira edição do novo Mundial de clubes de futebol, de 15 de junho a 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos.

- Morre, aos 89 anos, Otar Iosseliani, cineasta georgiano, vencedor do prémio francês Louis-Delluc, em 1999, por "Adeus, Terra Firme". Com "Folhas Caídas" , em1968, proibido pela censura soviética, mereceu o prémio da Federação Internacional de Críticos no Festival de Cannes, um de vários títulos internacionais que viria a conquistar ao longo da carreira.

2024 - A Assembleia Legislativa da Madeira aprova, por maioria, a moção de censura do Chega ao Governo Regional minoritário do PSD, liderado por Miguel Albuquerque, o que implica a queda do executivo.

- A portuguesa Teresa Anjinho é eleita provedora de Justiça Europeia, com 344 votos a favor, numa votação no Parlamento Europeu.

- Os serviços de segurança ucranianos (SBU) reivindicam a responsabilidade pelo assassinato em Moscovo do tenente-general Igor Kirillov, comandante das tropas de defesa radiológica, química e biológica das forças armadas russas.

- O futebolista brasileiro Vinicius Júnior, avançado do Real Madrid, é galardoado com o prémio The Best, em Doha, atribuído pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) ao melhor jogador do mundo.

- Morre, aos 78 anos, Marisa Paredes, atriz espanhola. Sob direção de Pedro Almodóvar participou nos filmes em "Saltos Altos", "Tudo Sobre a Minha Mãe", "A Flor do Meu Segredo", "Fala com Ela" e "A Pele Onde eu Vivo". Presidiu à Academia Espanhola de Cinema entre 2000 e 2003.

PENSAMENTO DO DIA: