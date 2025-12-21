Chega nomeia Francisco Gomes para presidir Grupo de Amizade Portugal–Tailândia

O grupo parlamentar do Chega designou o deputado madeirense Francisco Gomes como presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Tailândia. O parlamentar foi também nomeado membro dos grupos de amizade Portugal-África do Sul e Portugal-Arménia, tendo as nomeações sido formalizadas na semana passada na Assembleia da República.

Os grupos parlamentares de amizade têm como objectivo promover relações bilaterais, diálogo político, cooperação económica e contactos institucionais entre Portugal e países parceiros. O Chega considera que estes grupos são instrumentos importantes para reforçar a presença internacional do país e criar novas oportunidades de cooperação.

Francisco Gomes considera que estas funções representam "uma missão de grande responsabilidade" e defende que o trabalho dos grupos de amizade deve ser levado a sério, com rigor, preparação e sentido estratégico.

"Representar Portugal no relacionamento com outros países é uma missão que exige responsabilidade, seriedade e compromisso. Assumo estas funções com total dedicação e com o objectivo de reforçar a posição internacional do nosso país", afirmou o deputado.

Francisco Gomes sustenta ainda que estes grupos são essenciais para abrir portas a novas oportunidades diplomáticas, culturais e económicas, contribuindo para o reforço do papel de Portugal no Mundo.

"Os grupos de amizade não são cerimónia – são trabalho real e são pontes que podem criar investimento, cooperação e benefícios concretos para Portugal. É com esse espírito que desempenharei estas funções", concluiu o parlamentar.