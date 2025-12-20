JSD-Madeira faz acções solidárias junto da comunidade local

A JSD-M realizou duas acções de solidariedade destinadas a apoiar famílias e instituições da Região. As iniciativas, promovidas pela estrutura estudantil Estudantes Social Democratas Madeira (ESD) e pela concelhia da JSD Funchal, procuraram "reforçar o espírito de entreajuda característico da época festiva", segundo afirmam os jovens social-democratas.

A primeira acção consistiu numa recolha solidária de roupa e brinquedos organizada pelos ESD Madeira, com o objectivo de apoiar famílias e crianças em situação de vulnerabilidade. Para a JSD, "a época natalícia é tempo de partilha, de amor e, acima de tudo, das crianças, que trazem verdadeiro brilho ao nosso Natal com a sua felicidade e com os seus sonhos". "Esta iniciativa reflecte o compromisso dos nossos jovens em tornar esta quadra festiva mais inclusiva e alegre para todos", afirmam.

Os bens recolhidos foram destinados à Fundação Cecília Zino, instituição cujo trabalho é destacado pelos ESD Madeira. Os jovens consideram que "é fundamental continuar a apoiar este tipo de causas, principalmente pela sua actuação na protecção social e na promoção do bem-estar de crianças e jovens em risco".

Paralelamente, a JSD Funchal organizou uma recolha de alimentos que culminou com a entrega de diversos bens à Associação Monte de Amigos e ao Centro de Dia da Casa do Povo de São Roque. "Esta acção procurou apoiar instituições que desenvolvem um trabalho diário de proximidade e apoio social, garantindo maior dignidade e conforto aos seus utentes", salienta a JSD Funchal, que realça ainda "o empenho dos militantes e núcleos envolvidos nesta recolha".

Para os jovens social-democratas, estas acções demonstram que o "espírito de solidariedade, união e responsabilidade social continuam a ser marcas fortes da JSD Funchal". "O empenho dos nossos núcleos de freguesia nesta acção solidária demonstra que a política jovem faz-se com proximidade, com compromisso e com ações concretas no apoio a quem mais precisa", acrescentam.

"Estas duas recolhas de bens de cariz voluntário reflectem a vontade da JSD-Madeira em assumir-se cada vez mais como um barómetro jovem da construção de uma sociedade mais solidária, demonstrando que a juventude está atenta às necessidades da comunidade e empenhada em agir com sentido de responsabilidade social", concluem os jovens laranjas.