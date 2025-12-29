Escolas da Região têm alunos de 73 países

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 29 de Dezembro, dá conta que, dos 40 mil matriculados neste ano lectivo, 6% são oriundos dos ‘quatro cantos do Mundo’. Secretária da Educação destaca capacidade de “integração exemplar” do sistema de ensino para responder à procura, sobretudo num “quadro de queda continuada dos índices de natalidade”.

Saudade eterna

A Região perdeu rostos queridos e o Mundo chorou perdas irreparáveis num ano em que vimos desaparecer personalidades que merecem não ser ignoradas e que deixam vazios impossíveis de preencher. Recorde ainda as frases memoráveis, polémicas e que dão que pensar que marcaram 2025 na Região, no País e no Mundo.

Madeirense Nuno Pereira domina ‘São Silvestre’

Já Joana Soares, do Jardim da Serra, volta a vencer, nos femininos, a 66.ª Volta à Cidade do Funchal.

Fique a saber que os Turistas de Natal e Fim do Ano são mais jovens e com maior poder de compra.

Destaque ainda para: Fnac troca de lugar e abre caminho à Primark na Madeira.

