Residentes nos Açores têm desconto em todas as atracções no arquipélago?

A entrada no Jardim Botânico da Madeira, para residentes na Região, deixará de ser paga a partir do dia 1 de Janeiro. Esta medida resulta de uma alteração à portaria que define as taxas a cobrar pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN), no âmbito da Portaria n.º 801/2025, de 10 de Dezembro.

Esta foi uma decisão tomada pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura por forma a reorganizar o território e ferir os fluxos de turismo de forma sustentável. Actualmente, as entradas no Jardim Botânico da Madeira têm um custo de 10 euros para todos os visitantes com mais de 12 anos e de 3 euros para quem tem entre 6 e 12 anos. As crianças com idade inferior a 6 anos não pagam. Estes preços são praticados, de acordo com o IFCN, desde 28 de Outubro do ano passado. Ora, com a alteração desta portaria, os residentes da Região deixam de pagar entrada.

Na página de Facebook do DIÁRIO, um leitor afirma que, nos Açores, os residentes têm desconto em todas as atracções e que inclusive o acesso à Lagoa do Fogo pode ser feito de carro por parte dos residentes e que os forasteiros têm de pagar. Fomos conferir estas informações.

Começamos pelo acesso à Lagoa do Fogo, na ilha de São Miguel. Segundo a RTP Açores, até 30 de Setembro deste ano, época de Verão, o acesso a esta lagoa era feito através de um shuttle, com um custo de 5 euros por pessoa. Os residentes não pagavam. O serviço foi criado em 2023 e contempla duas linhas de transporte, que têm um percurso estimado de 60 minutos. Foi uma forma de disciplinar o trânsito no local, respeitando a Natureza.

Quanto a outro tipo de atrações, fomos confirmar os preços praticados noutras atrações, como é o caso do Parque Terra Nostra, também ele localizado em São Miguel, um tanque termal com 12,5 hectares de flora rica e diversificada, com exemplares raros na Europa. Apresenta oito colecções e 1.800 espécies botânicas. O bilhete, para o público em geral, tem um custo de 17 euros, para adultos com idades compreendidas entre os 18 e os 64 anos. Os jovens e seniores pagam 14,50 euros. Já os residentes têm acesso a entradas mais baratas, quando compradas na bilheteira física, à entrada no parque.

No entanto, outros casos há em que não se aplica qualquer tipo de desconto. Falamos, por exemplo, em museus que pertencem à rede regional, como é o caso do Museu Regional Carlos Machado, em São Miguel, ou o Museu de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira. Com a entrada em vigor de uma nova portaria, no próximo ano, serão de entrada gratuita para os residentes.

Além disso, é possível adquirir o Cartão Circuitos Ciência Viva, que concede 50% de desconto em 12 parceiros de cultura das ilhas de São Miguel, Terceira, Faial e Pico. Em Abril do ano passado foi igualmente criado o Cartão Amigo dos Parques e apenas mediante a apresentação desse cartão é possível obter acesso gratuito aos centros ambientais integrados no Parque Natural da ilha de residência e 50% de desconto nas entradas nos centros ambientais das restantes ilhas.